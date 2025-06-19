«Посадили у клітки і били палками». Окупант пояснив, чому здався в полон ЗСУ

Окупант вийшов до позицій десантників, де йому надали медичну допомогу та пригостили їжею

20-річний окупант Дизенко Кирило родом з Краснодарського краю РФ здався у полон ЗСУ. Він розповів, що підписав контракт у 2025 році аби уникнути тюремного покарання за шахрайство та вимагання. Воїни 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ оприлюднили відео допиту росіянина, інформує «Главком».

«Підготовка була один тиждень, відтискалися, бігали. Після цього відправили на інший полігон вже при військовій частині. Там теж був тиждень підготовки, така собі підготовка якщо чесно», – зазначив росіянин.

Окупант розповів, що згодом приїхав в район населеного пункту Нью-Йорк Донецької області: «У мене в напарниках був китаєць, там шість людей було з Китаю. Нас відправляли групами, в моїй було шість осіб і на кожного росіянина було по китайцю».

За словами росіянина, після доби на позиції вони вирішили відступити через інтенсивні обстріли, внаслідок яких серед них були поранені: «Нас всіх наступного дня повезли на полігон, там посадили до клітки. Китайців не чіпали, а нас почали бити палками за те, що залишили позицію».

Після цього групу знову спрямували в наступ, під час якого окупант зазнав поранення. Він вирішив здатися в полон й вийшов до позицій десантників, де йому надали медичну допомогу та пригостили їжею.

«Відправляють на м’ясо людей, а тих, хто повертаються, б’ють», – розповів росіянин про командування РФ.

Раніше під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Російський батальйон був практично знищений за декілька місяців у боях і решта солдат сьомого мотострілецького полку обрали життя. Командир роти вивів своїх підлеглих до українських позицій, щоб врятувати їм життя.