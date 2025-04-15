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РФ вперше засудила військового, який добровільно здався в полон ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вперше засудила військового, який добровільно здався в полон ЗСУ
Роман Іванишин отримав 15 років колонії за те, що здався у полон
фото: «Окно»

Окупант повернувся з полону у РФ, де на нього завели кримінальну справу

У Південно-Сахалінському гарнізонному військовому суді завершився розгляд першої кримінальної справи про добровільну здачу в полон ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Сьогодні підсудного військовослужбовця 39-ї окремої гвардійської мотострілецької Червонопрапорної бригади Романа Іванишина визнано винним у здачі в полон, ще одній спробі здачі в полон (ст. 352.1; ст. 30 ч. 1, ст. 352.1 КК РФ), а також у дезертирстві (ч. 3, ст. 338 КК РФ) зі своєї військової частини. Покарання становить 15 років колонії суворого режиму з позбавленням військового звання «молодший сержант».

Раніше сторона обвинувачення просила для нього 16-річний термін ув'язнення, а сторона захисту наполягала на виправданні. Підсудний провини не визнав. Судовий процес проходив у закритому режимі з 17 березня. Деталі – а саме фабула обвинувачення і тези захисту – сторони не розголошували.

Іванишин працював гірничим майстром на Сахаліні, а в армії мобілізували. Після недовгої підготовки його підрозділ відправили в «ДНР», де він потрапив у полон ЗСУ 10 червня 2023 року.

У полоні було записано відео, в якому він закликав інших російських військовослужбовців до втечі зі своїх частин. На початку січня 2024 року його обміняли на українських військовополонених, у РФ на нього завели кримінальну справу.

До слова, у США до трьох років ув’язнення та ще трьох років перебування під наглядом засудили росіянина за контрабанду американської мікроелектроніки військового призначення до РФ.

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Теги: росія вирок

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