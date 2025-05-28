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Стало відомо, хто судитиме Порошенка і Медведчука у «вугільній справі»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Стало відомо, хто судитиме Порошенка і Медведчука у «вугільній справі»
Медведчук і Порошенко мають статус обвинувачених
колаж: glavcom.ua

Печерський райсуд вмив руки від резонансної історії за обвинуваченням відомих діячів у держзраді

Так звану «вугільну справу», в якій статуси обвинувачених мають п’ятий президент Петро Порошенко, екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра, розглядатиме Шевченківський райсуд Києва. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Річ у тім, що до апеляційної інстанції звернувся голова Печерського райсуду Києва Руслан Козлов, який повідомив про брак суддів для розгляду «вугільної справи». 17 квітня 2025 року обвинувальний акт щодо Порошенка, Медведчука і Кузяри надійшов на авторозподіл до Печерського райсуду. Однак система не сформувала колегії із трьох суддів через відсутність потрібної кількості служителів Феміди.

Як з’ясувала апеляція, 18 суддів Печерського райсуду Києва брали участь на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні, де фігурують Порошенко, Медведчук і Кузяра. Відповідно, вони не можуть бути залучені для розгляду обвинувального акту.

Іще 10 суддів залишилися без повноважень здійснювати правосуддя. Всього у Печерському суді нараховується 32 служителя Феміди.    

«З метою об'єктивного та своєчасного розгляду матеріалів кримінального провадження, з урахуванням місця розташування місцевих судів міста Києва та наявності суддів, що мають повноваження, колегія суддів приходить до висновку, що обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні слід направити до Шевченківського районного суду Києва для розгляду», – сказано в ухвалі апеляції.

Стало відомо, хто судитиме Порошенка і Медведчука у «вугільній справі» фото 1
витяг із судового реєстру

Додамо, що у Шевченківському райсуді столиці працює 37 суддів з них чотири – без повноважень.

Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко, Віктор Медведчук і Сергій Кузяра обвинувачуються у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні тривало з вересня 2016 року.  

Нагадаємо, підозру Петру Порошенку 20 грудня 2021 року підписав виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяру. 

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Водночас захист Порошенка наполягав, що справа шита білими нитками. Сам же експрезидент коментував справу з сарказмом, зауважуючи, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відвернути увагу від проблем в енергетиці.

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Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук окупанти Донбас суд вугілля війна державна зрада

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