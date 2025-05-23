Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео

Єрмак: Люди біля дороги зустрічають звільнених з полону українських героїв, наших людей

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, як люди зустрічали звільнених з полону українців. Про це повідомляє «Главком».

«Люди біля дороги зустрічають звільнених з полону українських героїв, наших людей», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.