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Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
фото: скриншот з відео

Єрмак: Люди біля дороги зустрічають звільнених з полону українських героїв, наших людей

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, як люди зустрічали звільнених з полону українців. Про це повідомляє «Главком».

«Люди біля дороги зустрічають звільнених з полону українських героїв, наших людей», – йдеться у підписі до відео.

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Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

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Теги: полон обмін полоненими Андрій Єрмак

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