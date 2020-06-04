«Били, принижували, змушували роздягнутися». Черговий скандал за участю поліцейських



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Двоє неповнолітніх, яких затримали поліцейські Івано-Франківська, записали розмову правоохоронців

Батько одного з неповнолітніх передав у прокуратуру запис розмови поліцейських із затриманими

В Івано-Франківську поліцейські затримали двох неповнолітніх хлопців за те, що вони, перебуваючи у компанії, билися між собою на вулиці Бельведерській. Те, як спілкувалися і поводилися з неповнолітніми поліцейські, шокувало батька одного з хлопців – Владислава Сукенника. Він передав у прокуратуру запис розмови поліцейських, яку вдалося хлопцям записати у відділку. Про це повідомляє місцеве видання «Галка».

«Близько 19 години 30 травня сина Сукенника, Максима, та його товариша, затримали двоє працівників поліції, котрі побачили, що хлопці, перебуваючи у компанії, б’ються між собою на вулиці Бельведерській. Вони це розцінили як порушення громадського порядку і доставили хлопців у міський відділ», – йдеться у повідомленні.

Одному з хлопців вдалося записати події у міському відділі на диктофон мобільного телефона. Видання розмістило запис на своєму сайті.

«Аудіозапис на 30 хвилин рясніє нецензурщиною та погрозами поліціянтів до юних франківців. Хоча хлопці пояснювали, що не билися, а сперечалися і жартома імітували бійку та не мають претензій один до одного, на них вирішили скласти адмінматеріали, бо ті порушували спокій у громадському місці. Правоохоронці принижували юнаків, одному з яких 17 років, і погрожували фізичною розправою. Максим Сукенник заявив, що один з поліціянтів вдарив його у груди. А товариша били по обличчю. Також вони змусили франківців роздягнутися до білизни, принижували за татуювання (питали, чи готові вони за них відповісти, і що в майбутньому будуть відповідати за них «на зоні»), питали, «під ким вони ходять». У юнаків взяли відбитки пальців, тату сфотографували», – пише видання.

Коли батько неповнолітнього Максима приїхав у відділок, він ще не знав про те, як спілкувалися з юнаками. Однак зауважив, що поліціянт, котрий його зустрів, поводився зухвало та не хотів представлятися.

«Він не повідомив, хто проводив затримання, на підставі чого. Просто сказав, що «я не знаю їх». Як таке може бути, вони разом працюють в одному міськвідділі! Інші працівники це бачать, отже вони є співучасниками. Тобто це є стала практика певних працівників…Це бентежить. Коли правоохоронці показують беззаконня, то яким чином можна вимагати дотримання закону? Яким чином це можна вимагати від молоді? Коли поліціянт каже, що «ще не такі ригали, у мене підписували ще не таке». Якщо рівні перед законом, то мають бути рівні всі. А не прикриваючись законом, демонструвати свою зверхність. Хлопцям не дали можливість навіть висловити своє пояснення. Я не даю оцінку того, що вони зробили, це інше питання – хай розбираються. Якщо поліція сама розтопче повагу до себе, то яким чином будувати правову державу? Є багато поліцейських, яким честь і хвала. Але коли таке відбувається, це «паршиві вівці», які псують враження про загальну структуру», – зазначив чоловік.

Владислав Сукенник передав аудіозапис розмови у прокуратуру, інспекцію внутрішніх розслідувань поліції та керівнику прикарпатської поліції Володимиру Голубошу та просить дати оцінку діям у міськвідділі. Чиї саме голоси на аудіо – чоловік досі не знає.

Пресслужба поліції Івано-Франківщини повідомила, що за цим фактом вже розпочате службове розслідування, матеріали службового розслідування будуть передані до прокуратури міста Івано-Франківська.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.