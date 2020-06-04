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    Поліція стягнула сили в центр Києва: під Кабміном мітингують євробляхери (відео)

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    Автівки на євробляхах стоять вздовж вулиці Грушевського - Поліція стягнула сили в центр Києва: під Кабміном мітингують євробляхери (відео)
    Автівки на євробляхах стоять вздовж вулиці Грушевського
    Фото: скріншот відео

    Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі Києва

    Сьогодні, 4 червня, у центрі Києва проходять декілька масових акцій.

    Зокрема, під будівлею Кабінету міністрів розпочалася акція власників автомобілів на європейській реєстрації «Стоп затягуванню доступного розмитнення».

    Автомобілі на євробляхах припаркувалися вздовж вулиці Грушевського з обох боків.

    Наразі євробляхери проводять мітинг під будівлею Кабміну.

    Аби не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», - йдеться в повідомленні.

    У зв’язку із залученням автотранспорту до проведення акції можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, попередили в поліції.

    Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

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