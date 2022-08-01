Загроза наступу з Білорусі. Що відбувається біля кордону України
Зафіксовано додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройних сил Білорусі
Білоруська армія продовжує навчання поблизу кордонів України та розгортає додаткову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня.
«На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, 28 липня відбувся масований ракетний обстріл Чернігівської області з території Білорусі, здійснено понад 25 пусків.
Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині.
Україна готується до найгіршого сценарію у війні, за яким президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може «дотиснути» білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо вторгнення армії Білорусі в північні та західні області України.
Так, на Волині триває облаштування укріплень на кордоні з Білоруссю.
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