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Загроза наступу з Білорусі. Що відбувається біля кордону України

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:42 glavcom.ua
Загроза наступу з Білорусі. Що відбувається біля кордону України
Нові комплекси радіоелектронної боротьби помічені біля українсько-білоруського кордону
фото з відкритих джерел

Зафіксовано додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройних сил Білорусі

Білоруська армія продовжує навчання поблизу кордонів України та розгортає додаткову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, 28 липня відбувся масований ракетний обстріл Чернігівської області з території Білорусі, здійснено понад 25 пусків.

Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині. 

Україна готується до найгіршого сценарію у війні, за яким президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може «дотиснути» білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо вторгнення армії Білорусі в північні та західні області України.

Так, на Волині триває облаштування укріплень на кордоні з Білоруссю.

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Теги: Генштаб ЗСУ окупанти Україна Білорусь росія війна

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