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МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 13:04 glavcom.ua
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
За словами Кулеби, Білорусь є співучасником злочину агресії проти України
фото з відкритих джерел

Кулеба: «У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається»   

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вкотре заявив, що Білорусь є співучасником злочину агресії проти України і попередив про наслідки, у разі вторгнення в Україну.  

«Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території Білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що Білорусь для нас не становить жодної загрози. У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини», – заявив Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

Водночас, за словами Кулеби, Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам. «Тому жодних виправдань їм немає і не буде», – підсумував очільник МЗС.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну. Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

Тим часом, у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

 

 

Теги: Білорусь війна Дмитро Кулеба

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