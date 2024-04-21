Сирський доповів президенту про ураження цілей на окупованій території

Зеленський у зверненні розповів про розмову з головкомом

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 788-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про розмову з Сирським та Умєровим, а також про допомогу від США.

«Бажаю здоров`я, шановні українці, українки! Кілька головних речей за цей день.

Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні Головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир. Говорив також з міністром оборони Умєровим, і ключове – це ППО. Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя.

І, звичайно, продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною. На всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакета. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний, у швидкому затвердженні пакета, а також і позитив у самому пакеті – його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями й реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакета й силою наших хлопців – час має бути максимально коротким. І сила – саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібне так само, як і захист нашим містам і селам. Наші далекобійні можливості. Наша артилерія. Наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий – важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. І я дякую всім нашим друзям у Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати очевидне – визнати, що ця війна нічого йому не дасть.

Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави й заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, дякую всім, хто працює на українську силу й захищає життя. Слава Україні!».

Нагадаємо, українські військові ударили сьогодні, 21 квітня, по російському кораблю «Коммуна» в окупованому Севастополі.