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Окупанти зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області – Bild
Окупантам вдалося увійти до Красногорівки
фото з відкритих джерел

ЗС РФ жорстоко обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі міста

Окупаційні війська Росії зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області. Про це пише Bild.

Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке нагадав, що раніше окупанти застосували там «танк-черепаху», завдяки чому їм вдалося увійти до міста.

Окупанти зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області – Bild фото 1

«ЗС РФ жорстоко обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не лише авіація, а й самохідні 240-мм міномети «Тюльпан», – додав оглядач Bild.

Окупанти зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області – Bild фото 2

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку. 

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.

Читайте також: Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою
Теги: Часів Яр росіяни авіація окупанти

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