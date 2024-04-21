Окупанти зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області – Bild

ЗС РФ жорстоко обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі міста

Окупаційні війська Росії зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області. Про це пише Bild.

Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке нагадав, що раніше окупанти застосували там «танк-черепаху», завдяки чому їм вдалося увійти до міста.

«ЗС РФ жорстоко обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не лише авіація, а й самохідні 240-мм міномети «Тюльпан», – додав оглядач Bild.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку.

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.