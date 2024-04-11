Глава Часового Яру розказав, хто досі залишається у місті

Сергій Чаус: 85% мешканців Часового Яру, які не хочуть виїжджати – літні люди

У Часовому Яру залишаються літні люди, які не реагують на заклики щодо евакуації та самі обирають, де і як їм жити. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, більшість людей проживають в підвалах, у квартирах, хтось у приватних будинках. Все залежить від власного бажання людини. Літні люди, які залишаються, не реагують на заклики щодо евакуації.

«Щодо забезпечення то, в принципі, базові потреби ми закриваємо. Є продукти харчування, побутова хімія, питна вода. Є свердловина в місті, звідки беремо воду. Звідти комунальники беруть і розвозять людям по місту», – розповідає очільник міста.

Чаус зауважив, що аргументи жителів не змінюються з початку повномасштабного вторгнення. Вони не хочуть залишати своє майно, будинок та місто. Проте місцева влада та волонтери не полишають спроб переконати мешканців.

«Коли людина погоджується на евакуацію, то в неї буде надія на життя. А якщо залишатися у місті – це те саме, що померти», – такими словами волонтери зазвичай переконують містян зважитися на евакуацію.

Також очільник міста запевнив, що на сьогодні ворожі війська не зайшли до міста. ЗСУ тримають оборону, не дивлячись на всі спроби росіян.

Карта DeepState, дані станом на 10 квітня 2024 року. Червоним кольором зазначені окуповані території фото: DeepState

Окупанти намагаються прорватися до міста Часів Яр одразу з декількох напрямків.

До слова, триває 778-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Повідомляється, що російські загарбники продовжили наступ на схід від Часового Яру. Ворог, ймовірно, повністю захопив Іванівське.