Американська допомога все не виправить. Світова преса про ситуацію в Україні

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив військову та невійськову допомогу Україні, загальна вартість якої становитиме $60,84 млрд. Спікер Майк Джонсон визнав, що близько 80% цієї суми залишиться у США: $23 млрд підуть на поповнення запасів армії США, а на решту американські компанії вироблять нову техніку для України.

Близько $27,1 млрд підуть на закупівлю озброєння, а $9,43 млрд – на невійськову допомогу: більшу її частину нададуть українському уряду на кредитній основі. Та чи вирішить така потужна підтримка всі проблеми України? Це активно аналізують зарубіжні ЗМІ.

Адміністрація Джо Байдена хоче розпочати постачання зброї та обладнання в Україну протягом декількох днів після ухвалення закону про надання допомоги. Посадовці та експерти погоджуються, що артилерійські снаряди, високоточні ракети та засоби протиповітряної оборони змінять військову перспективу України. Однак аналітики застерігають, що немає жодних гарантій, що допомога надходитиме в майбутньому, пише Reuters.

«Завдяки військовій допомозі, яка буде надана як практично, так і психологічно, українці цілком здатні утримати свої позиції до кінця 2024 року і зруйнувати уявлення зарозумілого Путіна про те, що час на його боці», – заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що боєприпаси, ракети для ППО і далекобійне озброєння можуть почати рухатися «протягом декількох днів», як тільки законопроєкти стануть законом.

«Після 2024 року на Україну чекає невизначеність. Серед основних причин – можливе переобрання колишнього президента США Дональда Трампа, який висловлював скептицизм щодо великих обсягів допомоги Україні та ставив під сумнів те, як швидко американська та європейська оборонна промисловість можуть наростити виробництво зброї», – зазначив Бернс.

Окрім допомоги та зброї, Україні необхідна екстрена мобілізація, вважає військовий аналітик Bild Юліан Рьопке у соціальній мережі X.

All the American money, all the Western support, all the German weapons won’t help if Ukraine does not mobilize another 250,000 soldiers at least to reinforce a far too thin manned front.



Russian troops reached #Ocheretyne pic.twitter.com/YNrDPU9ZDv