Американська допомога все не виправить. Світова преса про ситуацію в Україні

Україні необхідно мобілізувати 250 тис. осіб

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив військову та невійськову допомогу Україні, загальна вартість якої становитиме $60,84 млрд. Спікер Майк Джонсон визнав, що близько 80% цієї суми залишиться у США: $23 млрд підуть на поповнення запасів армії США, а на решту американські компанії вироблять нову техніку для України.

Близько $27,1 млрд підуть на закупівлю озброєння, а $9,43 млрд – на невійськову допомогу: більшу її частину нададуть українському уряду на кредитній основі. Та чи вирішить така потужна підтримка всі проблеми України? Це активно аналізують зарубіжні ЗМІ.

«Допомога США стимулюватиме Україну, але залишаються сумніви щодо поставок до 2025 року» скріншот: Reuters

Адміністрація Джо Байдена хоче розпочати постачання зброї та обладнання в Україну протягом декількох днів після ухвалення закону про надання допомоги. Посадовці та експерти погоджуються, що артилерійські снаряди, високоточні ракети та засоби протиповітряної оборони змінять військову перспективу України. Однак аналітики застерігають, що немає жодних гарантій, що допомога надходитиме в майбутньому, пише Reuters.

«Завдяки військовій допомозі, яка буде надана як практично, так і психологічно, українці цілком здатні утримати свої позиції до кінця 2024 року і зруйнувати уявлення зарозумілого Путіна про те, що час на його боці», – заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, додавши, що боєприпаси, ракети для ППО і далекобійне озброєння можуть почати рухатися «протягом декількох днів», як тільки законопроєкти стануть законом.

«Після 2024 року на Україну чекає невизначеність. Серед основних причин – можливе переобрання колишнього президента США Дональда Трампа, який висловлював скептицизм щодо великих обсягів допомоги Україні та ставив під сумнів те, як швидко американська та європейська оборонна промисловість можуть наростити виробництво зброї», – зазначив Бернс.

Окрім допомоги та зброї, Україні необхідна екстрена мобілізація, вважає військовий аналітик Bild Юліан Рьопке у соціальній мережі X.

All the American money, all the Western support, all the German weapons won’t help if Ukraine does not mobilize another 250,000 soldiers at least to reinforce a far too thin manned front.



Russian troops reached #Ocheretyne pic.twitter.com/YNrDPU9ZDv April 21, 2024

«Усі американські гроші, уся підтримка Заходу, уся німецька зброя не допоможуть, якщо Україна не мобілізує ще 250 тис. солдатів принаймні для посилення надто мало укомплектованого фронту. Російські війська дійшли до Очеретиного», – заявив Рьопке.

Ворожі війська захоплюють Очеретине, – DeepState фото: ua.depositphotos.com, DeepState

Очеретине – селище в Україні, Покровський район Донецької області, на північний захід від Донецька. За – селище в Україні, Покровський район Донецької області, на північний захід від Донецька. За даними DeepState , ворог зайняв центральну частину селища та більшу його частину.

фото: ua.depositphotos.com, DeepState

«Бої тривають на околицях. Під питанням залишається лише район «Гідробудівельників» у північно-східній частині населеного пункту», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що «ситуація з Очеретиним погіршується».

«Україна стикається з проблемою нестачі часу для освоєння американського фінансування» скріншот: FT

Доставка американської допомоги навряд чи кардинально змінить становище України на фронті, пише Financial Times із посиланням на українських чиновників, військових та аналітиків.

Надходження зброї, особливо таких необхідних артилерійських снарядів і боєприпасів для систем ППО, «допоможе уповільнити просування Росії, але не зупинити його», сказав FT високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. І українці не мають ілюзій з приводу того, що американська допомога допоможе країні протриматися до кінця війни, зазначає FT.

«Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Ба більше, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», – каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.

Російське вторгнення посилилося у 2024 році, оскільки в Україні закінчилася артилерія, але пакет американської допомоги у розмірі $61 млрд поспішає на допомогу скріншот: The Guardian

The Guardian нагадує, що країна-агресор також збільшила воєнні витрати, за деякими оцінками, до 7,5% ВВП, агресор також впроваджує інновації на полі бою. У матеріалі йдеться, що Москва дедалі частіше використовує смертоносні авіаційні бомби, аби зруйнувати лінію фронту з таких відстаней, атакам з яких Київ не може ефективно протистояти. А українські солдати констатують, що проти них використовується дедалі більше безпілотників разом із важким озброєнням.

Експерти не очікують, що Україна змінить бойові позиції в поточному році. «Це фінансування, ймовірно, може лише допомогти стабілізувати українську позицію на цей рік і розпочати підготовку до операцій у 2025 році», – сказав Метью Севілл із Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії.

Водночас американський генерал Бен Ходжес стверджував, що 2024 рік стане «роком промислової конкуренції», коли обидві сторони будуть накопичувати ресурси заради вирішального удару наступного року.

«Допомога не виправить кадрову кризу» скріншот: UnHerd

Новинний сайт UnHerd підкреслює: Україна має дві проблеми. «Перша – економічна. Країна має величезний торговельний дефіцит, який необхідно фінансувати за рахунок притоку іноземної допомоги. Інакше українська валюта, гривня, обвалиться, а це може занурити країну в гіперінфляцію та політичну нестабільність. Пакет американської допомоги разом з європейським, ухвалений кілька місяців тому, відтерміновує такий розвиток подій на кілька місяців», – йдеться у матеріалі.

Друга проблема – військова.

«Українці переживають кадрову кризу. Вони вже відправили значну частину свого чоловічого населення на фронт, частина з яких загинула, і ще частина отримали поранення. Тепер їм важко залучити більше чоловіків на службу. Очевидно, що ухвалення допомоги не допоможе врятуватися від похмурої реальності», – підкреслюють автори.

Гарна новина полягає у тому, що США, які, безумовно, узгодили надпотужний пакет допомоги, – не єдині помічники України. Через те, що цей пакет узгоджувався дуже довго, і впевненості в успішному вирішенні питання до останнього моменту не було, Європа почала потроху ворушитися. Так, завдяки ініціативі Чехії щодо закупівлі надлишкових запасів артснарядів у нейтральних країн, Україна може отримати 300 тис. снарядів. Їхні перші поставки очікуються у червні. Тиждень тому Німеччина зголосилася передати шість ЗРК Patriot.

Наталія Сокирчук, «Главком»