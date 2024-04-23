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Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує наступ на Часів Яр

Російські війська нещодавно просунулися в Очеретиному та Георгіївці. Окупанти заявляли про захоплення Новомихайлівки, однак українські сили контролюють населений пункт, попри важкі бої. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Тривали позиційні бойові дії на лінії Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бої тривали в районі Новоєгорівки, біля Тернів і Торського, Серебрянського лісу, Білогорівки та Григорівки.

22 квітня російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), однак підтверджених змін лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили атаки на схід від Сіверська в районі Золотарівки та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

Російські війська продовжили наступ на Часів Яр, але підтверджених успіхів не досягли. 22 квітня речник Групи військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що від 20 до 25 тис. російських військовослужбовців намагаються штурмувати околиці Часів Яр. Волошин також повідомив, що російські війська ведуть бойову розвідку українських позицій на підступах до Часів Яру, щоб створити умови для майбутніх наземних ударів. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Озарянівки (приблизно 17 км на південний схід від Часового Яру і 10 км на північ від Горлівки).

Російські війська нещодавно підтвердили досягнення в Очеретиному (на північний захід від Авдіївки) на тлі боїв біля Авдіївки. На відео, опублікованому 22 квітня, видно, як ворожі війська підіймають російський прапор над будівлею Очеретинського військово-цивільного управління, що свідчить про те, що російські війська захопили залізничну станцію, перетнули залізничне полотно та просунулися на північ у центральну частину населеного пункту.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що російські війська також просунулися до іншої будівлі в на півдні Очеретиного. Російський блогер стверджував, що російські війська «майже повністю» захопили Очеретине і що українські війська лише утримують позиції на цегельному заводі на заході Очеретиного. ISW не спостерігав візуального підтвердження російського контролю над усім населеним пунктом. 

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька, зокрема на східну околицю Георгіївки (на захід від Донецька). 22 квітня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Новомихайлівку, але кілька відомих російських блогерів повідомили, що українські війська утримують позиції на західній околиці населеного пункту. Командир 79-ї десантно-штурмової бригади України полковник Євген Шматалюк зазначив, що українські сили досі контролюють Новомихайлівку, незважаючи на важкі бої та постійні російські штурми приблизно двох бригад і восьми полків чисельністю російських сил.

Окупанти нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на схід від Урожайного. Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтвердженого просування в цьому районі не було. 

22 квітня тривали позиційні бойові дії на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок і Антонівського мосту, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Теги: війна Часів Яр наступ Генштаб

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