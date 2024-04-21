Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів про плани окупантів до 9 травня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про плани окупантів до 9 травня
Зеленський у інтерв'ю для NBC News розповів про найближчі плани окупантів
фото: скріншот із відео

Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті

Росія хоче до так званого Дня перемоги 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для NBC News.

«Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні», – сказав президент.

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.

«Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів», – наголосив він.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, обстріли Часового Яру відбуваються за тією ж тактикою, яку росіяни використовували під час наступу на Авдіївку. 

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин пояснив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр.

Читайте також: Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою
Теги: росія зброя Володимир Зеленський президент озброєння контрнаступ Часів Яр росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський подякував кожному, хто підтримав пакет допомоги Україні
Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський
Вчора, 21:39
Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів
Палата представників схвалила допомогу Україні: реакція Зеленського та конгресменів (відео)
Вчора, 21:21
РНБО на засіданні 20 квітня щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет ухвалила низку важливих рішень
Обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський підписав указ
Вчора, 10:49

Події в Україні

Ракетна атака на Харків: є поранений
Ракетна атака на Харків: є поранений
NYT: за два місяці ЗСУ втратили п’ять танків Abrams із 31
NYT: за два місяці ЗСУ втратили п’ять танків Abrams із 31
Зеленський розповів про плани окупантів до 9 травня
Зеленський розповів про плани окупантів до 9 травня
За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак
За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак
Сирський доповів президенту про ураження цілей на окупованій території
Сирський доповів президенту про ураження цілей на окупованій території
ВМС підтвердили удар по російському судну в окупованому Криму
ВМС підтвердили удар по російському судну в окупованому Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
78K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
37K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
25K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
21K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
14K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Сьогодні, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua