Сплановане звірство: МЗС Росії анонсував удар по пологовому у Маріуполі

Захарова «анонсувала» бомбардування пологового будинку в Маріуполі за чотири години до авіаударів

Російські окупанти цілеспрямовано скинули бомбу на пологовий будинок у Маріуполі

Російські військові цілеспрямовано завдавали удар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. За 4 години до авіаудару глава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там знаходяться нацбати та вогневі позиції. Відео заяви Захарової опублікував у Telegram-каналі депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

«Удар по пологовому будинку в Маріуполі був не випадковим. За 4 години до нього представниця МЗС РФ Захарова на брифінгу назвала цих жінок нацбатами, а місця народження дітей – вогневими позиціями», - написав Гончаренко.

Він також опублікував відео, на якому Захарова заявила, шо «пологові будинки стали місцем для бойових позицій».

«У Маріуполі нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції», – заявила вона.

Після слів Захарової російські військові скинули авіабомбу на пологовий будинок у Маріуполі та вбили вагітних жінок. Крім цього, багато хто отримав поранення.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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