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    За час блокади Маріуполя загинуло вже 1300 мирних жителів

    За час блокади Маріуполя загинуло вже 1300 мирних жителів
    фото з відкритих джерел

    Російські окупаційні війська не припиняють обстрілу з авіації та артилерії

    За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів. Повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

    Крім того, він сказав, що окупанти затягують узгодження маршруту для конвоїв із гуманітарною допомогою для мирного населення.

    «Попередньо за період блокадного геноциду російської федерації вже загинули 1300 маріупольців. Боротимемося за кожного. Стоїмо», - говориться у повідомлені.

    Нещодавно, російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

    Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

    Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

    Теги: Маріуполь Росія окупанти війна військові населення час
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    За час блокади Маріуполя загинуло вже 1300 мирних жителів