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Путін водить Трампа за ніс. Сенатор-республіканець зробив гучне попередження

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Путін водить Трампа за ніс. Сенатор-республіканець зробив гучне попередження
Американський сенатор розкритикував Трампа через політику щодо України
фото: AP

Том Тілліс заявив, що США ризикують увійти в історію як країна, яка не змогла захистити західний світ від російської агресії

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в маніпулюванні президентом США Дональдом Трампом. Політик попередив, що відмова Вашингтона від підтримки України матиме серйозні історичні наслідки для Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Росіяни брешуть. Путін бреше. Путін водить президента Трампа за ніс. Історія не буде поблажливою до Америки, яка не змогла стати на захист західного світу, якщо Путін зрештою досягне свого», – заявив Тілліс в інтерв'ю. 

Сенатор наголосив, що твердження Кремля про нібито необхідність «денацифікації» України є брехнею. Він також розкритикував рішення адміністрації Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального та послаблення санкцій проти Москви. На думку республіканця, такі кроки є серйозною помилкою, про яку США згодом можуть пошкодувати.

Окремо Тілліс розкритикував ідею проведення тристороннього саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. «Я вважаю абсурдним проведення саміту із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним – представниками двох країн, які прагнуть домінувати у світі», – зазначив сенатор.

Республіканець вимагає пояснень щодо військової допомоги Україні Тілліс також висловив сумніви щодо заяв адміністрації Трампа про те, що Вашингтон не обмежує військову підтримку України. Зокрема, сенатор звернув увагу на повідомлення про погіршення доступу українських військових до Starshield – військової версії супутникової системи Starlink – та критично важливої американської розвідувальної інформації.

«Я хочу знати, як із часом погіршувалася якість цих послуг – чи то обміну розвідданими, чи то можливостей Starlink», – заявив він. Раніше Тілліс разом із трьома іншими сенаторами-республіканцями – Джоном Корніном, Сьюзен Коллінз і Лізою Мурковскі – звернувся до генерального інспектора Пентагону з вимогою провести розслідування.

Законодавці хочуть з'ясувати, чи наказували високопосадовці Міністерства оборони США обмежити доступ України до Starshield та американської розвідки або чи були вони заздалегідь поінформовані про відповідне рішення.

За словами Тілліса, під час телефонної розмови із сенаторами 19 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість передавання даних через Starshield досі не відновлена повністю. Крім того, український президент розповів про труднощі з отриманням ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пояснив Тілліс, йдеться, зокрема, про ракети, які Україні готові передати треті країни, однак для цього необхідне погодження американського оборонного відомства. «Я хочу знати, хто саме в уряді відмовляє в таких передачах. Адже ці ракети навіть не потрібно брати з наших запасів», – наголосив сенатор.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло про загострення протистояння між президентом США Дональдом Трампом та частиною республіканців у Конгресі через політику Вашингтона щодо Росії. Невдоволення законодавців викликали послаблення санкцій проти Москви, домовленості про закупівлю російського дизельного пального та повідомлення про можливе обмеження військової допомоги Україні.

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Теги: США Сенат США війна путін історія росія

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