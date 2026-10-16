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Папа Римський після операції на легені провів переговори із Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Папа Римський після операції на легені провів переговори із Путіним
фото: Vatican News

Понтифік продовжує відновлення у римській лікарні, де йому видалили уражену частину легені 

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю. Про це повідомив Ватикан, пише «Главком». 

Розмова відбулася після того, як понтифік переніс операцію на легені та залишився під наглядом лікарів у римській лікарні «Джемеллі».

Папа Рмський Лев XIV під час телефонної розмови з російським диктатором висловив стурбованість гуманітарною ситуацією в Олешках Херсонської області та закликав до перемир’я, повідомляють російські ЗМІ.

За версією Кремля, Путін подякував Папі Римському за готовність сприяти врегулюванню війни та за зусилля на гуманітарному напрямку. Російський президент поклав відповідальність за складну ситуацію в Олешках на українську владу та заявив, що надав понтифіку пояснення щодо обставин у місті.

У повідомленні Кремля також ідеться про підтримку наміру Ватикану сприяти створенню умов для безпеки населення Олешок і організації життєво необхідних поставок. За твердженням російської сторони, учасники розмови домовилися взаємодіяти в цьому питанні.

Окремо Путін наголосив на важливості співпраці Росії та Ватикану для просування духовно-моральних цінностей, а також захисту християн і християнських святинь у різних регіонах світу.

За повідомленням Кремля, обидві сторони висловили зацікавленість у продовженні діалогу між Російською православною та Римсько-католицькою церквами. 

Варто нагадати, що 13 жовтня Лев XIV переніс операцію, під час якої лікарі видалили нижню частку правої легені. Втручання тривало близько півтори години й завершилося успішно, без ускладнень. Під час дослідження тканин медики підтвердили діагноз аденокарциноми легені.

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Теги: путін Папа Римський війна переговори

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