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YouTube обмежив доступ до каналів Газманова, Баскова та інших пропагандистів РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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YouTube обмежив доступ до каналів Газманова, Баскова та інших пропагандистів РФ
Заблоковано канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна
фото: росЗМІ

Під обмеження потрапили також канали російського мультсеріалу «Маша і ведмідь», який поширювали різними мовами.

Відеоплатформа YouTube заблокувала на території України або видалила ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Серед них – канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає «Главком».

За даними ЦПД, обмеження торкнулися каналів і плейлистів російських виконавців, а також пропагандистського мультсеріалу «Маша і ведмідь», представленого на платформі різними мовами.

YouTube обмежив доступ до каналів Газманова, Баскова та інших пропагандистів РФ фото 1
фото: Центр протидії дезінформації

Зокрема, доступ обмежили або повністю видалили канали Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Shaman, Дениса Майданова та інших російських артистів і пропагандистів.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що продовжують співпрацювати з цифровими платформами, аби обмежувати поширення російської пропаганди в інформаційному просторі.

Варто нагадати, що YouTube заблокував на території України 31 канал, пов'язаний із російськими артистами, пропагандистами та підсанкційними особами.

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Теги: YouTube санкції війна росія Україна

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