YouTube обмежив доступ до каналів Газманова, Баскова та інших пропагандистів РФ

Заблоковано канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна

Під обмеження потрапили також канали російського мультсеріалу «Маша і ведмідь», який поширювали різними мовами.

Відеоплатформа YouTube заблокувала на території України або видалила ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Серед них – канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає «Главком».

За даними ЦПД, обмеження торкнулися каналів і плейлистів російських виконавців, а також пропагандистського мультсеріалу «Маша і ведмідь», представленого на платформі різними мовами.

фото: Центр протидії дезінформації

Зокрема, доступ обмежили або повністю видалили канали Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Shaman, Дениса Майданова та інших російських артистів і пропагандистів.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що продовжують співпрацювати з цифровими платформами, аби обмежувати поширення російської пропаганди в інформаційному просторі.

Варто нагадати, що YouTube заблокував на території України 31 канал, пов'язаний із російськими артистами, пропагандистами та підсанкційними особами.