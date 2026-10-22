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Зеленський відповів, чи погодиться Україна на втрату територій заради припинення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський відповів, чи погодиться Україна на втрату територій заради припинення війни
Президент наголосив, що після припинення вогню Україна звертатиметься до США та європейських партнерів по гарантії безпеки
фото: AP

Президент допустив замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, але наголосив, що Київ не визнає окуповані землі російськими

Україна готова розглядати припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, однак не погодиться юридично визнавати тимчасово окуповані території російськими. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN, пише «Главком».

«Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Справа не в кілометрах. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну. Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території російськими. І я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось цього не розуміє, але це їхня справа», – сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що зупинка бойових дій на нинішніх позиціях може стати кроком до припинення війни. Водночас замороження лінії фронту не означатиме відмови України від своїх територій або визнання російської окупації.

«Домогтися перемир’я, зупинити вбивства, сісти за стіл переговорів», – так президент окреслив мету можливого припинення бойових дій.

Напередодні, 21 жовтня, в інтерв’ю Fox News Зеленський також заявив про готовність погодитися на мирну угоду, яка передбачатиме замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Журналіст запитав, чи прийняв би Київ такий варіант, якщо Україна збереже за собою 75% або більше своєї території.

«Так. Зараз нам треба зупинитися, і я вважаю, що це – справжній спосіб покласти край цій війні. Ми оголошуємо перемир’я або припиняємо вбивства, як це назвав президент Трамп. Зупинитися й припинити. І, звісно, це мінімум того, чого ми сьогодні очікуємо від Росії», – відповів Зеленський.

Президент наголосив, що після припинення вогню Україна звертатиметься до США та європейських партнерів по гарантії безпеки. «Найважливіше – це мир, а також мир, підкріплений безпекою», – зазначив глава держави.

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Теги: Володимир Зеленський війна окуповані території переговори росія Україна

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