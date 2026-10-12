Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ
Віткофф і Кушнер залучені до контактів адміністрації Трампа з українською та російською сторонами
фото: росЗМІ

Віткофф і Кушнер не відмовилися від візиту до Росії та мають чітко розуміти позицію Києва

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер не скасували наміру відвідати Москву. Перед поїздкою вони матимуть чітке розуміння позиції України щодо завершення війни. Про це повідомляють росыйськы ЗМІ із посиланням на дипломатичні джерела, пише «Главком».

За словами співрозмовника агентства, плани американських представників щодо візиту до російської столиці залишаються чинними. Водночас перед можливими переговорами з російською стороною Віткофф і Кушнер мають розуміти позицію Києва.

Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ фото 1
скриншот заяви

Повідомлення про можливу поїздку з’явилося на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном, Києвом і Москвою щодо завершення війни Росії проти України. Американська сторона продовжує обговорювати можливі шляхи припинення бойових дій і параметри майбутніх домовленостей.

Віткофф і Кушнер залучені до контактів адміністрації Трампа з українською та російською сторонами. Їхні переговори стосуються можливих кроків для припинення війни та пошуку умов для подальшого дипломатичного врегулювання.

Київ наполягає, що будь-які домовленості мають враховувати інтереси України, її територіальну цілісність і суверенітет. Українська сторона також виступає за участь у переговорах, які безпосередньо стосуються майбутнього країни.

Водночас у повідомленні ЗМІ не уточнюється, які саме пропозиції України можуть обговорювати американські представники в Москві. Джерело агентства говорить про чітке розуміння позиції Києва, але не наводить переліку можливих домовленостей.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників. Про це очільник МЗС країни-агресора сказав, коментуючи перспективи нової зустрічі сторін.

Читайте також:

Теги: росія Джаред Кушнер Стів Віткофф війна переговори США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп домовилися про продовження торговельного перемир’я. Тому є сумніви, що Штати найближчим часом застосують санкції проти найбільшого покупця російської нафти
Уповноважений президента з санкцій пояснив, як «китайська загроза» може об’єднати Україну та США
6 жовтня, 15:00
Російським дипломатам хочуть обмежити пересування Європою
Європа взяла під посилений контроль дипломатів РФ – Euronews
6 жовтня, 11:46
Олексій Гончаренко запропонував поступово завершувати війну через окремі домовленості з Росією за участю гарантів
Гончаренко пояснив свої пропозиції щодо миру, Зеленський відреагував
5 жовтня, 09:57
Дональд Трамп і Володимир Путін невдовзі можуть зустрітися для переговорів стосовно завершення війни на саміті G20
Кремль прокоментував можливу угоду з США про послаблення санкцій
30 вересня, 13:04
Наземний роботизований комплекс доправив чоловіка до безпечнішої ділянки
Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від Росії (відео)
27 вересня, 12:17
До призначення Кобець був заступником голови Національної поліції України
Кабмін призначив заступника міністра внутрішніх справ
24 вересня, 21:25
Кияни перечікують повітряну тривогу у підземному переході
Дослідники візуально показали, як реактивний терор змінив життя столиці (графіка)
24 вересня, 15:01
Президент США окремо згадав підписаний ним закон про санкції проти Росії
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
22 вересня, 18:28
Макрон розповів про деталі розмови з Трампом
Макрон обговорив із Трампом енергетичне перемир’я України та Росії
22 вересня, 07:39

Політика

Кремль знайшов новий привід для затягування війни з Україною: аналіз ISW
Кремль знайшов новий привід для затягування війни з Україною: аналіз ISW
Прем’єр Канади зробив заяву про енергетичне перемир’я після розмов із Трампом і Зеленським
Прем’єр Канади зробив заяву про енергетичне перемир’я після розмов із Трампом і Зеленським
Глава європейської дипломатії відреагувала на заяву Трампа про вибори в Україні
Глава європейської дипломатії відреагувала на заяву Трампа про вибори в Україні
Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ
Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ
Кремль зробив заяву після слів Трампа про вибори в Україні
Кремль зробив заяву після слів Трампа про вибори в Україні
Євросоюз готує нові обмеження для росіян
Євросоюз готує нові обмеження для росіян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
187K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua