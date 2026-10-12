Посланці Трампа привезуть до Москви пропозиції України – ЗМІ

Віткофф і Кушнер залучені до контактів адміністрації Трампа з українською та російською сторонами

Віткофф і Кушнер не відмовилися від візиту до Росії та мають чітко розуміти позицію Києва

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер не скасували наміру відвідати Москву. Перед поїздкою вони матимуть чітке розуміння позиції України щодо завершення війни. Про це повідомляють росыйськы ЗМІ із посиланням на дипломатичні джерела, пише «Главком».

За словами співрозмовника агентства, плани американських представників щодо візиту до російської столиці залишаються чинними. Водночас перед можливими переговорами з російською стороною Віткофф і Кушнер мають розуміти позицію Києва.

скриншот заяви

Повідомлення про можливу поїздку з’явилося на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном, Києвом і Москвою щодо завершення війни Росії проти України. Американська сторона продовжує обговорювати можливі шляхи припинення бойових дій і параметри майбутніх домовленостей.

Віткофф і Кушнер залучені до контактів адміністрації Трампа з українською та російською сторонами. Їхні переговори стосуються можливих кроків для припинення війни та пошуку умов для подальшого дипломатичного врегулювання.

Київ наполягає, що будь-які домовленості мають враховувати інтереси України, її територіальну цілісність і суверенітет. Українська сторона також виступає за участь у переговорах, які безпосередньо стосуються майбутнього країни.

Водночас у повідомленні ЗМІ не уточнюється, які саме пропозиції України можуть обговорювати американські представники в Москві. Джерело агентства говорить про чітке розуміння позиції Києва, але не наводить переліку можливих домовленостей.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників. Про це очільник МЗС країни-агресора сказав, коментуючи перспективи нової зустрічі сторін.