Боєць РДК пояснив, звідки варто чекати наступу Росії

Олександр Фортуна порадив усім консолідуватися, допомагати фронту, а ще краще – іти на фронт

Україна живе у стані війни, тож наступ може початися будь-де і будь-якої миті. І так буде, поки Росія цю війну не прогає. Таку думку в інтерв’ю NV висловив росіянин, начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна.

«Розмови про масштабні наступи РФ – це російська інформаційно-психологічна операція. Цю тему дуже розкручують і в російському інфополі, і в каналах таких, скажімо, не дуже лояльних до України. Тому це більше спроба тримати під напруженням українське суспільство. Це по-перше. По-друге – будь-який громадянин України, будь-яка людина, яка тут живе і вважає себе частиною українського суспільства, для нього в принципі не має бути таких питань: коли буде наступ, чи буде він там, або він буде тут. Ми всі живемо у стані війни, тож наступ може початися будь-де і будь-якої миті. І розмірковувати, буде це в Сумській чи в Херсонській області… Він може бути де завгодно. Аж поки Росія цю війну не програє», – пояснив свою думку Олександр Фортуна.

За словами бійця РДК, саме тому треба всім консолідуватися, допомагати фронту, а ще краще – іти на фронт.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, які плани мають окупанти на Україну до кінця 2024 року.