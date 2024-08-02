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Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив справжню мету наступу росіян на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив справжню мету наступу росіян на Харківщині
За словами Андрія Гнатова, метою росіян було завадити концентрації наших сил для ведення контрнаступальних та наступальних дій на інших напрямках
фото: Олександр Сирський/Facebooк

Генерал Гнатов: «Це був безрезультативний наступ, задуманий для того, щоб ми не змогли швидко відчути результати мобілізації»

Наступ ворога на Харківському напрямку мав за мету зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому».

«Справжньою метою ворога було не захопити там 10-15 кілометрів нашої території, кинувши на смерть два свої армійські корпуси і декілька бригад. Насправді це був абсолютно безрезультативний наступ. На мою думку, глобальна мета ворога полягала в тому, щоб зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації», – розповів бригадний генерал Андрій Гнатов.

Він пояснив, що люди пішли у військо, почалася підготовка цих військовослужбовців, тож змогли б сформувати резерви, поповнити нестачу особового складу в тих бригадах, де вона відчувається.

«Таким чином відкриття противником додаткового фронту на Харківщині було замислено для того, щоб змусити нас залучити на цій ділянці додаткові сили, резерви, діяти на більш широкому фронті», — зауважив бригадний генерал.

За словами Андрія Гнатова, метою росіян було завадити концентрації наших сил для ведення контрнаступальних та наступальних дій на інших напрямках, щоб Сили оборони змушені були ці сили застосувати для відбиття наступу на Харківщині.

Як пише The Telegraph, Росія розпочала свій наступ на Харківську область на місяць раніше, аніж планувала. Через це інші підрозділи російських військ, які повинні були паралельно наступати на Донбасі, не були підготованими належним чином. 

Читайте також: Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю командувача Об’єднаними силами ЗСУ 
Теги: Харківщина наступ

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