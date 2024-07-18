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Бійці легіону «Свобода Росії» спалили військову техніку на аеродромі РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бійці легіону «Свобода Росії» спалили військову техніку на аеродромі РФ (відео)
Бійці виконали диверсію в Пермському краї Росії
скріншот з відео

Знищити техніку окупантів вдалося на території військового аеродрому Велике Савино

У Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі. Про це повідомляє пресслужба легіону.

Зокрема, знищити техніку окупантів вдалося на території військового аеродрому Велике Савино в районі Пермі.

«Поки наші дрони і арта знищують техніку на полі бою, ви не даєте їй доїхати навіть до лінії зіткнення. Тепер техніка не поїде на фронт і не повезе росіян гинути за хворі ідеї кремлівського карлика», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попри всі розмови про військову економіку Росії та спрямування близько 8% свого ВВП на військові витрати, РФ здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні.

Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

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Теги: росіяни війна військова техніка аеродром росія

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