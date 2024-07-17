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Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України
Мішель надіслав відповідь Орбану на його лист
фото з відкритих джерел

Шарль Мішель наголосив, що Орбан не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні

Глава Євроради Шарль Мішель надіслав відповідь прем’єру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який глава угорського уряду написав після візитів до України, Росії та Китаю. Про це пише Reuters.

У своїй відповіді Мішель зазначив, що взяв до відома думки та пропозиції Орбана, але хотів би «розʼяснити ситуацію» щодо ключових моментів листа.

Голова Євроради заявив, що прем'єр-міністр Угорщини не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні.

«Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу», – написав глава Євроради у листі Орбану.

Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводив «провоєнну» політику щодо України.

«Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону», – зазначив глава Євроради.

Він також підкреслив ключову політичну позицію ЄС, згідно з якою «жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України». Він додав, що блок «доклав усіх зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами щодо цього, включно з Китаєм».

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля із закликом поновити дипломатичні відносини з Росією. Про це пише Bild. За даними видання, політик також запропонував провести переговори з Китаєм щодо «мирної конференції» щодо війни в Україні. Лист Орбана вийшов на півтори сторінки у форматі А4.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.

До слова, шістдесят три депутати Європейського парламенту вимагають від керівництва Євросоюзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана

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Теги: Європейський союз переговори Віктор Орбан росія

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