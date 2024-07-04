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Окупанти експлуатують Керченський міст для крадіжки українських корисних копалин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти експлуатують Керченський міст для крадіжки українських корисних копалин
У Запорізькій області окупанти продовжують видобуток корисних копалин, вивозячи залізну руду через Керченський міст
фото з відкритих джерел

Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, аби видобувати більше корисних копалин

Російська Федерація використовує Керченський міст для вивезення крадених корисних копалин з окупованих територій. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зокрема, українська влада вже давно повідомляє про крадіжку Росією ресурсів. В Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію. Ресурси є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи нашу державу доступу до них.

За даними британської розвідки, одна з причин, через яку Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, полягає в тому, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин. Один з представників окупаційної влади у Запорізькій області раніше заявляв, що продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.

«На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України Росія продовжує видобуток корисних копалин, вивозячи залізну руду залізницею. Потяги їдуть через Крим, Керченським мостом до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України арештували корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів, власники яких є підсанкційними особами та громадянин Російської Федерації.

До слова, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності Atacms може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку (GLOC) між окупованим Кримом і Росією.

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Теги: Керченський міст окупанти британська розвідка росія залізниця корисні копалини

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