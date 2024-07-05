ЗСУ показали 10 рекордних уражень військових об'єктів у РФ за останні пів року (мапа)

СтратКом зазначає, що Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів

Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом) опублікувало мапу 10 рекордних за дальністю уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців 2024 року. Відповідну мапу оприлюднило у Telegram.

«Наголошуємо, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більше ніж пів року з застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні «червоні лінії»», – йдеться у повідомленні.

СтратКом зазначає, що Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів: «Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни».

Управління стратегічних комунікацій додало, що місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно: «СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни».

Нагадаємо, що нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Раніше стало відомо, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати.

До слова, Головне управління розвідки 17 квітня за допомогою безпілотників атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.