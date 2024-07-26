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Міністр фінансів Франції б'є на сполох через затримку з призначенням уряду

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Міністр фінансів Франції б'є на сполох через затримку з призначенням уряду
У Парижі стурбовані негативними наслідками затримки з призначенням нового уряду
фото: ukrinform.ua

 Бруно Ле Мер попередив, що економіка країни може постраждати через зволікання з призначенням нового уряду

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра фінансів Франції Бруно Ле Мер попередив про можливі економічні проблеми в країні через затримку у формуванні нового уряду. Про це повідомляє Bloomberg. Ле Мер заявив, що Франція потребує швидкого призначення нового прем'єр-міністра для подолання економічних викликів.

«Нам потрібно, щоб Франція швидко отримала працюючий уряд та прем'єр-міністра, тому що цей період дорого коштує країн», – підкреслив Ле Мер.

Своїм зауваженням він вказав на зниження ділової впевненості у Франції, яке стало відомо після публікації даних у четвер. Виборча кампанія залишила парламент без чіткої більшості, що ускладнює формування нового уряду.

«Наші малі та середні компанії не люблять невизначеності – вони повинні знати, куди вони рухаються, та як вони можуть інвестувати», – зауважив Ле Мер.

Ле Мер, який протягом семи років працював при президенті Емманюелі Макроні, зазначив, що політична невизначеність завдає шкоди державним фінансам, оскільки тимчасовий уряд має обмежені повноваження щодо витрат. Попри це, Ле Мер продовжує працювати над бюджетом на 2025 рік, який він планує представити на початку жовтня. Він пообіцяв зменшити дефіцит, який зріс минулого року.

Праві у парламенті Франції готові до співпраці з депутатами Макрона для швидшого вирішення політичної кризи та стабілізації ситуації в країні.
 
 Нагадаємо, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду. 

Як повідомлялося, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Читайте також: Результати виборів у Франції. Що Макрон робитиме далі?
Теги: економіка Народний фронт Франція Еммануель Макрон президент парламент фронт

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