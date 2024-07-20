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ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
Ворог концентрує сили на Харківському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог у Харківській області продовжує бути активним

На лінії зіткнення російські окупанти забиті в бліндажі, адже бійці 3-ї окремої штурмової бригади не дають їм розвернутися. Водночас окупанти не припиняють шукати вразливі місця в нашому захисті. Про це заявив командир підрозділу «Терра» 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону.

Командир підрозділу наголосив, що ворог в Харківській області продовжує бути активним.

«Ну як з одного боку він активний, з іншого трошечки забитий так скажімо в землю, забитий в бліндажі, тому що ми тут не даємо йому розгорнутись, вражаємо його техніку, вражаємо броню, танки артилерію, і вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали», – заявив Волохов.

Однак він зазначив, що ворог не слабкий, він продовжує давити, він продовжує штурмувати українські позиції та шукає якісь слабкі місця. Волохов зауважив, що нині росіяни слабких місць не знаходять, більше того бійці 3 ОШБр іноді навіть можуть застосовувати маневри контратаки для того, щоб все-таки грати не за правилами окупанта.

«Загалом ситуація залишається складною і напруженою. Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили і, складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються, а це значить що вони будуть реалізовані, де і як покаже час», – підкреслив командир підрозділу.

Нагадаємо, Збройні сили України відійшли з селища Урожайне в Донецькій області, адже війська РФ фактично зруйнували його.

Також окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки.

Теги: окупанти ветеран танки ворог наступ росіяни

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