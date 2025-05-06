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Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
фото з відкритих джерел

РФ передислоковує на Донеччину підрозділи з Запоріжжя

Російські загарбники перекидають бригади з трьох ділянок фронту на Донеччину. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Зазначається, що військове командування РФ передислокувало підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї загальновійськової армії на Торецький напрямок з району Курахового та окупованих районів на заході Запорізької області.

Крім того, російські війська нещодавно провели механізовану атаки у кількості взводу і просунулися у східній та південній частинах населеного пункту Мирне (на південний захід від Торецька). Один із російських військових блогерів повідомив, що в операції брали участь підрозділи 39-ї мотострілецької бригади ЗС РФ (68-й армійський корпус, Східний військовий округ) та що вони наступають у напрямку Малинівки (на захід від Мирного).

«На початку 2025 року російське військове командування посилювало наступальні операції на південний захід від Торецька підрозділами 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій (обидві входять до складу 8-ї загальновійськової армії, Південний військовий округ). Повторне переміщення підкріплень з трьох різних ділянок фронту свідчить про те, що військове командування РФ вважає цей напрямок одним із пріоритетних», – йдеться в повідомленні.

В ISW припускають, що за останні кілька місяців росіяни змістили увагу на напрямок Новопавлівки у спробі вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Однак впродовж квітня, росіянам не вдалося подолати залишок дистанції у три кілометри до цього кордону, і, ймовірно, вони намагаються скористатися нагодою для просування в інших районах, зокрема біля Нової Полтавки.

«Російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецький та східний Покровський напрямки у межах взаємопов’язаної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська і Мирнограда», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, триває 1168-й день повномастабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: ЗСУ окупанти кордон росіяни Донеччина війна ISW

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