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Попався вдруге. Підліток готував теракт із підривом одного зі столичних ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Попався вдруге. Підліток готував теракт із підривом одного зі столичних ТЦК
17-річний агент ФСБ готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК
фото: Служба безпеки України

Ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України

Зазначається, що ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. То ж, скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань.

«Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ «перехопили» інформацію: фігурант отримав від ФСБ нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК», – йдеться у повідомленні.

СБУ показала вибуховий пристрій, який агент ФСБ РФ мав приховано закласти під стінами військового об’єкта у Києві
СБУ показала вибуховий пристрій, який агент ФСБ РФ мав приховано закласти під стінами військового об’єкта у Києві
фото: Служба безпеки України

За даними СБУ, для вчинення теракту окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду. Отримавши його, агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім поплічником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він забрав вибуховий пристрій зі схрону і прямував до визначеної «цілі»
Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він забрав вибуховий пристрій зі схрону і прямував до визначеної «цілі»
фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він забрав вибуховий пристрій зі схрону і прямував до визначеної «цілі».

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного. За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

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Теги: окупанти теракт арешт державна зрада зрада СБУ ФСБ військові

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