Бойовики обстрілами з артилерії підпалили гектари лісу

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Виникла пожежа, яка охопила близько 15 га лісосмуги, рятувальники та військові її загасили

Бойовики збройних формувань РФ продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи при цьому зброю заборонену Мінськими домовленостями по населеним пунктам, через що виникають лісові пожежі. Про це інформує українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК).

За її даними, 11 травня, за результатами фото фіксації проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по лісосмузі лісового фонду Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, противник вів з напрямку населеного пункту Кіровьке близько 23.00, застосовуючи артилерійські системи 152 калібру (18 пострілів фугасно-осколочними снарядами).

Унаслідок розривів снарядів виникла пожежа, яка охопила близько 15 га лісосмуги. Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС, та допомоги військових пожежу локалізовано. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Наслідки обстрілу задокументовано спостерігачами СММ ОБСЄ.

Українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як явну провокацію спрямовану на дискредитацію Збройних сил України, метою якої є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші.