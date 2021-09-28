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    Бойовики поранили на Донбасі двох українських військових

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    Наразі поранені воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров&rsquo;я задовільний - Бойовики поранили на Донбасі двох українських військових
    Наразі поранені воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я задовільний
    Архівне фото: Яна Зінкевич / Facebook

    Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли

    Російські окупаційні війська сьогодні вже тричі порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

    «Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їх здоров’я задовільний», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування РФ вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Крім того, поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

    Нагадаємо, минулої доби, 27 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла порівняно з попередньою добою: збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

    До слова, у Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт.

    Також стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу.

    Теги: бойовики на Донбасі військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики поранили на Донбасі двох українських військових