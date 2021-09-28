Бойовики поранили на Донбасі двох українських військових

Наразі поранені воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я задовільний

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли

Російські окупаційні війська сьогодні вже тричі порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їх здоров’я задовільний», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування РФ вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, минулої доби, 27 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла порівняно з попередньою добою: збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

До слова, у Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт.

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