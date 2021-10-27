Обмін «гранатами». В українській делегації пояснили, чого очікують від сьогоднішнього засідання ТКГ

Сергій Гармаш: Ситуація у мінському процесі зайшла в глухий кут

Перемовини в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України наразі не приносять практичних результатів через неконструктивну позичію опонентів України. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив представник Донецька у ТКГ, український журналіст і політик Сергій Гармаш.

«Та сторона кидає нам якусь «гранату», а ми ухиляємось. Або ми їм, і вони ухиляються. Переважно вони нас закидають зараз усілякими документами, які ми не можемо обговорювати, бо представники ОРДЛО не є членами ТКГ. А Росія як член ТКГ робить вигляд, що не має до них стосунку. Тому ось такий глухий кут», – зазначив він.

Також Гармаш прокоментував недавню історію з затриманням українськими військовими бойовика Андрія Косяка та подальшим тиском незаконних формувань на ОБСЄ з вимогами звільнити його.

На думку представника Донецька у ТКГ, тиск саме на цю організацію, яка не має жодних механізмів впливу на Україну у даному питанні, є дивним та нелогічним. «Вони, справді, незадоволені ОБСЄ останнім часом, бо після того, як влітку змінилася команда ОБСЄ у ТКГ, вона стала об’єктивнішою і не такою проросійською, як колишня. Принаймні, в тактиці перемовин. Тому що француз П’єр Морель, який сім років був модератором політичної підгрупи на перемовинах, займав дуже дивну позицію – як на мене, проросійську», – вважає Сергій Гармаш.

Сергій Гармаш вважає, що метою тиску на місію ОБСЄ в Донецьку було залякування представників організації задля того, щоб вона, в свою чергу, змушувала українську сторону йти на контакт з так званими «республіками», задля підвищення їх суб’єктності.

Зазначимо, 27 жовтня має відбутися чергове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому знову шукатиметься шлях до виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, «ДНР» вимагає призначити Медведчука представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ.

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