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    Події в Україні

    Бойовики вже пів року тримають в полоні вчительку: омбудсменка розповіла деталі

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    Наталію Шило утримують у полоні за підозрою в нібито шпигунстві на користь України - Бойовики вже пів року тримають в полоні вчительку: омбудсменка розповіла деталі
    Наталію Шило утримують у полоні за підозрою в нібито шпигунстві на користь України
    фото: denisovaombudsman / Facebook

    Викладачку фізики було затримано в окупованій Горлівці 5 червня, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллєтт із проханням відвідати СІЗО-5 Донецька і перевірити дотримання прав української вчительки фізики Наталії Шило, яку російські найманці пів року незаконно утримують у полоні за підозрою в нібито шпигунстві на користь України.

    «Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти… Наталія Шило – корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала в школі та стала лауреатом міського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Фізика». Згодом Наталія переїхала до Києва», – розповіла Денісова у Facebook.

    Також омбудсменка просить голову місії МКЧХ в Україні перевірити дотримання прав й інших осіб, яких утримують на непідконтрольній території.

    За її словами, наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 30 жінок, яких катують та з якими неналежно поводяться. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

    «Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення», – додала Денісова.

    До слова, в'язня Кремля Андрія Захтея два місяці утримували в карцері.

    Нагадаємо, дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

    Теги: бойовики на Донбасі СІЗО полон Горлівка Донецьк червоний хрест Людмила Денісова учитель
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    Бойовики вже пів року тримають в полоні вчительку: омбудсменка розповіла деталі