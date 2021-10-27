У Тристоронній контактній групі пояснили, коли Україна може відпустити затриманого російського бойовика

Росіянина Косяка заарештував український суд

Затриманого українськими військовослужбовцями члена незаконних формувань Андрія Косяка може бути звільнено лише після того, як його діям буде надано юридичну оцінку. Коли це відбудеться, теоретично стане можливим його обмін. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав представник Донецька у ТКГ, український журналіст і політик Сергій Гармаш.

На думку Гармаша, тиск та вимоги Росії чи ОРДЛО щодо звільнення бойовика ні до чого не призведуть, адже його було офіційно заарештовано українським судом.

«Тобто його діям має бути надана юридична оцінка – винний він чи ні», – підкреслив Сергій Гармаш.

Також представник Донецька у ТКГ вважає, тиск членів незаконних формувань на ОБСЄ з вимогами звільнити Косяка є нелогічним, оскільки ця організація його не затримувала і для впливу на Україну в цьому питанні не має жодних механізмів.

За словами Гармаша, цей тиск чиниться тому, що по той бік лінії розмежування незадоволені ОБСЄ останнім часом, бо після того, як влітку змінилася команда організації у ТКГ, вона стала об’єктивнішою і не такою проросійською, як колишня. Саме це не влаштовує Росію.

«Росіяни якраз не зацікавлені у витисканні ОБСЄ звідти, але вони зацікавлені у лояльній місії, яка стане на їхній бік. Тому і цей тиск спрямований якраз на те, щоб змусити її бути більш лояльною та слухняною», – вважає Сергій Гармаш.

Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка. Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого.

Член збройного формування РФ нині перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України.

Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.