В'язня Кремля Андрія Захтея два місяці утримували в карцері

Український політв’язень Захтей провів два місяці у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 міста Сімферополя

Український політв'язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Сімферополі. Про це повідомила у Facebook омбудсменка Людмила Денісова.

«Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 міста Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму. Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг», – написала вона.

Денісова наголосила, що такі дії з боку адміністрації колонії суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схваленими економічною та соціальною Радою ООН.

«Звертаюся до уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів із метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер», – написала омбудсменка.

Вона також повідомила, що дочці Захтея виповнюється шість років. Із 2016 року, після затримання українця, його дружина виховує дитину сама.

Нагадаємо, дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Як відомо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.