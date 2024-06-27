Брав участь у нападі на ексвійськового: охоронця нардепа Тищенка взято під варту

Суд відправив охоронця Тищенка, який був учасником нападу на колишнього військового у Дніпрі, під варту на 2 місяці без права внесення застави

«Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого», – додали в Офісі генпрокурора

Суд відправив під варту охоронця народного депутата Миколи Тищенка, якого підозрюють у нападі на колишнього військового у Дніпрі. Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що суд відправив охоронця Тищенка, який був учасником нападу на колишнього військового у Дніпрі, під варту на 2 місяці без права внесення застави.

«Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого», – додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше за цим фактом Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату України. Суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради створили петицію з проханням позбавити народного обранця Миколу Тищенка депутатських повноважень.

Як повідомлялося, Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Зокрема, під час засідання один із прокурорів натякнув, що слідство не проти було клопотати й про взяття під варту Тищенка. Однак статті Кримінального кодексу, за якими йому вручено підозру, передбачають максимальний запобіжний захід – це цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини Тищенка йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.