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Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку
Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
скріншот з відео

Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це стало відомо з трансляції засідання.

За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Зокрема, під час засідання один із прокурорів натякнув, що слідство не проти було клопотати й про взяття під варту Тищенка. Однак статті Кримінального кодексу, за якими йому вручено підозру, передбачають максимальний запобіжний захід – це цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини Тищенка йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Під кінець зачитування ухвали Микола Тищенко почав посміхатися. Його розсмішив один з адвокатів, щось прошептавши на вухо.

Як зазначив нардеп в коментарі журналістам, він згідний із запобіжним заходом та не планує його оскаржувати.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: суд депутат Дніпро Микола Тищенко підозра

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