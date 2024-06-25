Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Клієнтка забула гроші у машині таксиста, проте водій вирішив, що йому вдасться їх приховати

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру водію таксі, який привласнив кошти дружини зниклого безвісти військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, водій відвозив жінку до місця призначення, а коли закінчив робочу зміну, поїхав додому. Пізніше від служби підтримки до нього надійшло повідомлення про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

Чоловік перевірив багажник авто і виявив там загорнуту в харчову плівку коробку. Таксист розпакував її і побачив, що всередині – 400 тисяч гривень. Таксист вирішив не віддавати кошти і сказав менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає.

«Після цього він відвіз гроші «на зберігання» своєму товаришу, однак правоохоронці викрили чоловіка й повернули кошти їх власниці. Загублені гроші – це грошова виплата від держави, яку жінка отримала у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти», – повідомляють у прокуратурі.

Загублені гроші – це грошова виплата від держави, яку жінка отримала у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти фото: Київська міська прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру в крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, Солом’янська окружна прокуратури міста Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які під виглядом збору грошових коштів на лікування важкохворих дітей та військовослужбовців, ошукували громадян(ч. 3 ст. 190 КК України).

Також мешканка столиці привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків, які призначалися військовим ЗСУ на Дніпропетровщині. Для перерахування грошей на військове спорядження псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток.