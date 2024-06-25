На сайті Верховної Ради з'явилася петиція про позбавлення Тищенка депутатських повноважень

Документ зібрав уже понад 19,5 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних. Усі голоси потрібно зібрати упродовж наступних 90 днів

На сайті Верховної Ради створили петицію з проханням позбавити народного обранця Миколу Тищенка депутатських повноважень. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

Петицію створено 24 червня. Автор петиції, Шевердєєв Андрій Іванович, стверджує, що Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту».

«Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу», – зазначається у петиції.

Документ зібрав уже понад 19,5 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних. Усі голоси потрібно зібрати упродовж наступних 90 днів.

Зазначимо, що 25 червня суд обирає Тищенку запобіжний захід у справі щодо побиття ексвійськового у Дніпрі.

Нагадаємо, 25 червня нардепу Миколі Тищенку оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. За даними слідства, 20 червня у Дніпрі група людей за вказівкою Тищенка затримала ексвійськового ЗСУ. Потерпілого утримували протягом певного часу. Також йому завдавали тілесних ушкоджень.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

равоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Ними відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Також народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».