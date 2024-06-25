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Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників
Правоохоронці затримали одного з активних учасників незаконного позбавлення волі ексвійськового
фото: Facebook/Національна поліція України

Група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків у центрі Дніпра напала на колишнього військового

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі. Про це повідомляє Національна поліція України.

Як зазначили правоохоронці, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників фото 1
фото з соцмереж
Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників фото 2
фото: Facebook/Національна поліція України
Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників фото 3
Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників фото 4
фото: Facebook/Національна поліція України

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.

«Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила. Одного з активних учасників подій затримали», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. 

На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Раніше народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Тищенко описав мету свого візиту до Дніпра, як «боротьбу з нелегальними офісами та ботофермами». Нардеп стверджує, що Дніпро – це осередок офісів та ботоферм, які «працюють на ворога». У супроводі чоловіків в балаклавах та військовій формі він проводив рейд на Кельнському бульварі, коли й стався інцидент.

Читайте також: Побиття військового у Дніпрі: ДБР повідомило про підозру нардепу Тищенку
Теги: напад військові Дніпро Микола Тищенко

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