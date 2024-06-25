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Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
Мар'яна Безугла та Анастасія Радіна вважають, що Тищенко має скласти мандат
фото: Державне бюро розслідувань, Facebook

Мар'яна Безугла: «Микола Тищенко не мав отримати мандат, але зараз скласти мандат народного депутата – найменше, що він може зробити»

На тлі скандалу з побиттям військового у Дніпрі та після оголошення народному депутату Миколі Тищенку підозри у незаконному позбавленні волі людини, колеги нардепа звернулися до нього з вимогою скасти депутатські повноваження. 

Першою свою вимогу озвучила народна депутатка України 9-го скликання, фракція «Слуга народу», експертка з питань боротьби із корупцією, судової та правоохоронної реформ Анастасія Радіна.

«Микола Тищенко повинен скласти мандат», – написала нардепка Радіна на власній сторінці у Facebook.

Через кілька хвилин з'явився допис Мар'яни з аналогічною вимогою.

«Микола Тищенко не мав отримати мандат, але зараз скласти мандат народного депутата – найменше, що він може зробити», – написала Безугла на власній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомлялося, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. У поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Також народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Верховна Рада депутат партія Слуга народу Микола Тищенко

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