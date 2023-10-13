Мета курсу – підготувати слухачів як інструкторів

За підтримки Національної ради військовослужбовців і ветеранів та завдяки компанії BAYADERA GROUP відбувся курс для медичних інструкторів «Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців» (ASMi). Заняття проводилися для студентів Української військово-медичної академії.

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Мета курсу – підготувати слухачів як інструкторів. Тільки досвідчені та якісно треновані бійці можуть бути залучені до навчання.

Тест на знання за стандартом TCCC було проведено на початку першого дня. Слухачі мали відповісти на 80% (або більше) питань теоретичного тестування, щоб бути допущеними до лекцій. Курс сконцентровано на навчанні техніки інструктування.

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За результатами фінального іспиту, слухачі курсу можуть отримати сертифікати державного та міжнародного зразків рівня провайдер та інструктор. Тривалість – 5 днів (40 годин).

Курс проводив AVC int. – соціальний проєкт міжнародної солюшн-компанії, засновниками якої є ветерани АТО/ООС.

Подробиці тут.