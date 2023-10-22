Пілоти ЗСУ скоро літатимуть на винищувачах, але є нюанс

Перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року

Українські пілоти наразі завершують тренування й зараз перебувають на «етапі пересадки» на справжні винищувачі

Найближчим часом українські пілоти пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16, але поки літатимуть у супроводі інструкторів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами речника, українські пілоти наразі завершують тренування й зараз перебувають на «етапі пересадки» на справжні винищувачі.

«Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом», – сказав Ігнат.

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Раніше повідомлялося, що Болгарія готова допомогти із мовними курсами для українських пілотів, які тренуватимуться на F-16.

Нагадаємо, перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року.

Раніше стало відомо, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.