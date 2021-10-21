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    Британія скоротила кошти на допомогу Україні

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    У списку допомоги від Великобританії залишилися 42 країни - Британія скоротила кошти на допомогу Україні
    У списку допомоги від Великобританії залишилися 42 країни
    фото Reuters

    В Умовах пандемії коронавірусу королівство зможе направити лише 0,5 відсотка допомоги

    Уряд Великобританії виключив Україну зі списку одержувачів офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР). Про це повідомляє RT з посиланням на доповідь бібліотеки палати громад.

    Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку відмовило Україні в можливості отримати допомогу у 2021 і 2022 роках. Також у цей список увійшли Камерун, Центральноафриканська республіка й Еритрея. У списку ОПР залишилися 42 країни.

    Пояснюється, що Лондон не здатний на даний час виконати поставлене ООН завдання по виділенню 0,7 відсотка валового національного доходу (ВНД) на допомогу іншим країнам. В Умовах пандемії коронавірусу королівство зможе направити на ці цілі лише 0,5 відсотка ВНД.

    Раніше повідомлялося, що Британія надасть Україні ракетну зброю і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва. Про це йшлося в інтерв'ю посла України у Великій Британії Пристайка телеканалу «Дім». «Чотири напрями, які посилять здатність нашого військового флоту, будуть реалізовані (в рамках угоди з Британією – ред.) і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два кораблі, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні та Великобританії», – сказав посол.

    Нагадаємо, раніше українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря.

    З 11 жовтня 2021 року Велика Британія дозволяє вільний в'їзд українцям, які мають документи про проходження повного курсу вакцинації.

    Теги: військові технології Велика Британія гуманітарна допомога
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    Британія скоротила кошти на допомогу Україні