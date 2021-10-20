Зеленський нагородив трьох українських військових
Нагороди присвоєні за самовіддані дії і високий професіоналізм
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох українських військовослужбовців. Відповідний указ №543/2021 оприлюднений на сайті глави держави.
Так, полковника Костянтина Туренка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Полковника Сергія Крутіня та капітана Артема Півня нагороджено медалями «За військову службу Україні».
Як зазначається у документі, нагороди присвоєні «за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку».
До слова, 14 жзовтня Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні.