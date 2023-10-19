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Британська розвідка повідомила, чи здатен Кремль захистити Кримський міст від ударів ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чи здатен Кремль захистити Кримський міст від ударів ЗСУ
Тепер міст є значним тягарем безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів
фото з відкритих джерел

Незважаючи на те, що міст повністю працездатний, його використання, як і раніше, обмежене через процедури, запроваджені після першого українського удару в жовтні 2022 року

Пошкодження, які завдали ЗСУ, не дозволяють Кримському мосту повернутися до звичного режиму експлуатації. Він залишається вразливою структурою для окупантів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 14 жовтня віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що пошкодження, завдані Україною в липні 2023 року ударом по Кримському мосту, було усунено достроково.

Незважаючи на те, що міст повністю працездатний, його використання, як і раніше, обмежене через процедури, запроваджені після першого українського удару в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо, як і раніше, перевозяться на поромі, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Кримський міст залишиться життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та сил Москви на півдні України. Однак тепер міст є значним тягарем безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які в іншому випадку були б розгорнуті в іншому місці.

Можливості російських сил захистити цю «велику і вразливу» структуру, як і раніше, будуть наражатися на загрозу «через винахідливість українських військових та служб безпеки», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники, ймовірно, зайнялася будівництвом нового бар'єрного захисту біля Кримського (Керченського) мосту у спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами.

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Теги: розвідка Кримський міст британська розвідка

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