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Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було
Російські пропагандисти лютували через пожежу на Кримському мосту
фото з відкритих джерел

Минулого року українців зранку потішили хорошими новинами

8 жовтня 2022 року в районі Кримського мосту близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Українців події тішили, а в соцмережах почали з'являтися меми. Проте не всім було весело: російські пропагандисти дивувалися, як так сталося. Пригадаймо, як це відбувалося. 

Місцеві мешканці розповіли, що вибух пролунав близько 6 години ранку. Вони сказали, що був «приліт». У місцевих телеграм-каналах почали активно поширювати фото та відео з місця події.

Окупаційна влада півострова заявила, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом. Рух мостом припинили та почали готувати поромну переправу.

Російські пропагандисти почали лютувати через пожежу на Кримському мосту. Вони звинувачували в інциденті Україну. 

Внаслідок вибуху міст, який сполучає окупований Крим з Росією, зазнав значних руйнувань: автомобільний проліт впав у воду, а також було серйозно пошкоджено залізничну гілку.

Соцмережі одразу вибухнули жартами про «бавовну» на Кримському мосту. У соцмережах активно поширювали фото й відео інциденту та ділилися дотепними жартами й мемами.

Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було фото 1
Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було фото 2
Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було фото 3

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. А в серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше розповів, як його команда підривала Кримський міст у жовтні 2022 року.

За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка. Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було фото 4
Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було фото 5

Окрім того, СБУ «обійшла» спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож, 8 жовтня 2022 року вантаж «плівки» злетів у повітря на середині мосту.

Теги: пожежа Крим вибух Кримський міст відео

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