Річниця вибуху на Кримському мосту: як це було

Минулого року українців зранку потішили хорошими новинами

8 жовтня 2022 року в районі Кримського мосту близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Українців події тішили, а в соцмережах почали з'являтися меми. Проте не всім було весело: російські пропагандисти дивувалися, як так сталося. Пригадаймо, як це відбувалося.

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Місцеві мешканці розповіли, що вибух пролунав близько 6 години ранку. Вони сказали, що був «приліт». У місцевих телеграм-каналах почали активно поширювати фото та відео з місця події.

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Окупаційна влада півострова заявила, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом. Рух мостом припинили та почали готувати поромну переправу.

Російські пропагандисти почали лютувати через пожежу на Кримському мосту. Вони звинувачували в інциденті Україну.

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Внаслідок вибуху міст, який сполучає окупований Крим з Росією, зазнав значних руйнувань: автомобільний проліт впав у воду, а також було серйозно пошкоджено залізничну гілку.

Соцмережі одразу вибухнули жартами про «бавовну» на Кримському мосту. У соцмережах активно поширювали фото й відео інциденту та ділилися дотепними жартами й мемами.

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. А в серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше розповів, як його команда підривала Кримський міст у жовтні 2022 року.

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За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка. Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Окрім того, СБУ «обійшла» спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож, 8 жовтня 2022 року вантаж «плівки» злетів у повітря на середині мосту.