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Росія готує нову диверсію у Чорному морі – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує нову диверсію у Чорному морі – британська розвідка
Британська розвідка розкрила нові плани РФ щодо атак на судна у Чорному морі
фото ілюстративне

Минулого місяця британська розвідка розсекретила дані, згідно з якими солдати РФ хотіли вдарити ракетами по вантажному судну в українському порту

Росія готує нову атаку на цивільні судна у Чорному морі. Вона може закладати вибухові пристрої на підходах до українських портів. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, повідомляє пресслужба британського уряду.

«Росія продовжує витрачати величезні ресурси на свою саморуйнівну війну. Чим довше Росія воює, тим більше вона втрачає і тим слабшає. Росія зазнала майже 200 тис. втрат і 50 тис. її солдатів було вбито», – розповів Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

За його словами, незважаючи на це, Росія продовжує «цю огидну з моральної точки зору кампанію».

Дипломат нагадав, що минулого місяця британська розвідка розсекретила дані, згідно з якими солдати РФ хотіли вдарити ракетами по вантажному судну в українському порту.

«Минулого тижня Велика Британія розсекретила нові розвіддані, які свідчать про те, що Росія може продовжувати атаки на цивільне судноплавство, зокрема, закладаючи вибухові пристрої на підходах до українських портів», – додав Окотт.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала ракетами цивільне судно у Чорному морі.

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Теги: розвідка росія Чорне море війна корабель Велика Британія британська розвідка

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